﻿
Спорт

ЧС-2026 зі спортивної боротьби: Представниці збірної України здобули дві медалі

ЧС-2026 зі спортивної боротьби: Представниці збірної України здобули дві медалі

В Астані (Казахстан) триває чемпіонат світу з вільної, жіночої та греко-римської боротьби. У завершальний день турніру з жіночої боротьби представниці збірної України здобули дві медалі, передає Ukrinform.

У ваговій категорії до 55 кг Наталія Клівчуцька стала срібною призеркою, поступившись у фіналі американці Еверест Ши Лейдекер (1:4), а Марія Винник (59 кг) у сутичці за "бронзу" взяла гору над росіянкою Світланою Ліпатовою (7:6).

ForUA нагадує, чемпіонкою світу стала українка Анастасія Алпєєва, яка здобула "золото" у вазі до 76 кг.

ЧС-2026 зі спортивної боротьби, який триватиме до 1 листопада, продовжують представники вільного стилю.

Фото: UWW

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Чемпіонат світуНовини спортуспортивна боротьба
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Facebook почне відстежувати активність дітей: що потрапить під контроль
Технології 30.10.2026 13:12:05
Facebook почне відстежувати активність дітей: що потрапить під контроль
Читати
Українців чекають зміни на кордоні з Молдовою
Суспiльство 30.10.2026 12:55:54
Українців чекають зміни на кордоні з Молдовою
Читати
На 12-річного українця напали на вулиці у Кракові
Надзвичайні події 30.10.2026 12:13:55
На 12-річного українця напали на вулиці у Кракові
Читати

Популярнi статтi