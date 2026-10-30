ЧС-2026 зі спортивної боротьби: Представниці збірної України здобули дві медалі

В Астані (Казахстан) триває чемпіонат світу з вільної, жіночої та греко-римської боротьби. У завершальний день турніру з жіночої боротьби представниці збірної України здобули дві медалі, передає Ukrinform.

У ваговій категорії до 55 кг Наталія Клівчуцька стала срібною призеркою, поступившись у фіналі американці Еверест Ши Лейдекер (1:4), а Марія Винник (59 кг) у сутичці за "бронзу" взяла гору над росіянкою Світланою Ліпатовою (7:6).

ForUA нагадує, чемпіонкою світу стала українка Анастасія Алпєєва, яка здобула "золото" у вазі до 76 кг.

ЧС-2026 зі спортивної боротьби, який триватиме до 1 листопада, продовжують представники вільного стилю.