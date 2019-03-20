Президент Украины Петр Порошенко своим указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Так, по инициативе Кабинета Министров, Службы безопасности Украины и Национального банка были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:

были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив;

причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному содержанию украинских моряков;

организовывали и способствовали проведению псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, крымского полуострова;

демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;

распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания;

незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.

Кроме того, санкции применены в отношении руководителей Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной думы РФ.

СНБО также ввел ограничительные мероприятия против отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.

Также на основании предложений Национального банка Украины продлены санкции против 4 банков с капиталом государства-агрессора.

В то же время в связи с достижением цели введения санкций, по представлению СБУ отменены ограничительные мероприятия против 8 юридических лиц, большинство из которых прекратили хозяйственную деятельность.

Также по инициативе СБУ внесены технические правки в идентификационные данные одного физического и двух юридических лиц.

В соответствии со ст. 1 и 5 Закона Украины «О санкциях» санкции применяются к юридическим лицам - резидентам Украины, исключительно, если они причастны к осуществлению террористической деятельности. В связи с этим СНБО Украины поручило Службе безопасности Украины завершить проверку причастности к террористической деятельности юридических лиц, перечень которых приведен в приложении 1 постановления Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 года. Поэтому вопрос о применении санкций, инициированных Верховной Радой Украины, будет рассмотрен после завершения такой проверки.

Напомним, 6 марта правительство внесло предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам – гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие в качестве международных наблюдателей на выборах президента России в оккупированном Крыму.