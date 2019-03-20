Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о незаконном обогащении первого замглавы Службы безопасности Украины Павла Демчины.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, дело было закрыто 18 марта.
Уголовное производство прекращено на основании решения Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение (пункт 4 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса).
Напомним, Генпрокуратура начала расследовать вмешательство сотрудников НАБУ в работу Демчины.
Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщение о подозрении по факту возможного незаконного обогащения Демчине.
Демчина обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко и специализированному антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому с заявлением о совершении уголовного преступления сотрудниками НАБУ.
26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
После этого НАБУ начало закрывать дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, например, мэра Одесса Геннадия Труханова.
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