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С завтрашнего дня, 21 марта, подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный режим несения службы. Об этом сегодня, 20 марта, заявил председатель координационного штаба МВД - советник министра внутренних дел Иван Стойко, сообщает департамент коммуникации МВД.

«21 марта МВД и подконтрольные ему центральные органы исполнительной власти - Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная и миграционная службы переходят на усиленный режим несения службы. Всего к обеспечению безопасности избирательного процесса будет привлечено более 134 тыс. правоохранителе», - сказал Стойко.

Советник министра внутренних дел отметил, что МВД готово к любому развитию событий во время выборов и предотвращает любые незаконные действия и проявления агрессии.

«Держим руку на пульсе. Усиленно работает координационный штаб МВД и штабы в областях. Бесперебойно проводится мониторинг оперативной ситуации. Полицейские мгновенно реагируют на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства», - сказал он.

Напомним, в день голосования 31 марта будут привлечены более 134 тысяч сотрудников МВД. 
ForUm

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