Facebook почне відстежувати активність дітей: що потрапить під контроль

Компанія Meta розширює систему батьківського контролю та запроваджує сповіщення про потенційно небезпечну поведінку підлітків у Facebook. Батьки отримуватимуть повідомлення, якщо дитина неодноразово шукатиме матеріали про самогубство або самоушкодження, а також вестиме з Meta AI розмови, які можуть свідчити про відповідні ризики, повідомляє Engadget.

За даними видання, сповіщення надходитимуть, якщо підліток здійснюватиме кілька пошуків контенту, пов'язаного із самоушкодженням, протягом короткого періоду. Точних критеріїв спрацювання системи Meta не розкриває. Компанія пояснює, що прагне виявляти потенційно небезпечну поведінку, водночас уникаючи надмірної кількості хибних попереджень.

Батьки зможуть отримувати повідомлення через SMS, електронну пошту, WhatsApp або push-сповіщення у застосунку. При цьому Meta не розкриватиме конкретні пошукові запити підлітка чи зміст його розмов зі штучним інтелектом. Натомість дорослі отримуватимуть рекомендації щодо розмови з дитиною та контакти служб психологічної допомоги.

Нова функція стане частиною системи підліткових акаунтів Meta, яка передбачає додаткові обмеження щодо приватності, доступу до чутливого контенту та спілкування з дорослими.

Раніше аналогічні сповіщення компанія запровадила в Instagram. Тепер систему розширюють на Facebook, зокрема на взаємодію підлітків із ШІ-асистентом Meta AI.

Як повідомляло раніше ForUa, вчені розвінчали головний страх батьків щодо дитячих гаджетів.