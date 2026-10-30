На 12-річного українця напали на вулиці у Кракові

У польському Кракові група підлітків напала на 12-річного хлопчика з України та розпорошила йому перцевий газ в обличчя і рот. Перед нападом дитину запитали про національність. Мати постраждалого готується звернутися до поліції та шукає адвоката для захисту інтересів сина. Про інцидент повідомила мати хлопчика Катерина Матвієнко у Facebook.

За її словами, напад стався 25 жовтня приблизно між 16:00 та 16:30 на пішохідному переході біля торгового центру Serenada, неподалік McDonald's на вулиці Бора-Коморовського.

Жінка стверджує, що група підлітків підійшла до її сина та запитала, звідки він. Коли хлопчик відповів, що з України, йому розпорошили перцевий газ в обличчя та рот.

Після нападу дитину доправили до відділення невідкладної допомоги. За словами матері, хлопчик відчував сильний біль, у нього спостерігалися почервоніння та подразнення шкіри й слизових оболонок. Медики провели обстеження та оформили відповідні документи.

Також Матвієнко повідомила, що на шкірі та одязі сина залишилися зелені сліди, які, ймовірно, пов'язані з розпорошеною речовиною.

Мати постраждалого зазначила, що поблизу місця нападу встановлені камери відеоспостереження. Вона побоюється, що записи можуть бути втрачені, тому хоче якнайшвидше забезпечити їх збереження.

Жінка шукає у Кракові адвоката, який спеціалізується на кримінальних справах, нападах на неповнолітніх та можливих злочинах на ґрунті національної ненависті. Юридична допомога потрібна для взаємодії з поліцією та прокуратурою, а також захисту прав дитини.

Після розголосу історії інші мешканці Кракова в коментарях також розповіли про схожі випадки біля торгового центру Serenada. Зокрема, одна з користувачок заявила, що її син зіткнувся з аналогічною ситуацією влітку, а справа вже перебуває на розгляді суду.

Водночас офіційної інформації польських правоохоронців про цей напад наразі немає. Обставини інциденту та мотиви нападників потребують перевірки.

Як повідомляло раніше ForUa, у Польщі жінка напала на 13-річну українку через національність.