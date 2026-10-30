США просять країни НАТО стримати різкі заяви про Росію

Протягом останніх тижнів представники Пентагону звернулися до кількох країн НАТО з проханням пом’якшити риторику щодо загрози з боку Росії.

Вони аргументували це тим, що деякі заяви європейських лідерів та чиновників підривають безпеку континенту, повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників, серед країн, які отримали заклики стримувати публічні заяви: Литва, Латвія та Естонія. Водночас невідомо, чи були ці повідомлення, передані під час двосторонніх зустрічей, доведені до відома урядів інших європейських країн.

Один зі співрозмовників розповів, що серед коментарів, які привернули увагу американських посадовців були: зауваження європейських лідерів про те, що Росія опинилася в безвихідному становищі й вдається до дедалі відчайдушніших заходів, оскільки її вторгнення в Україну сповільнюється до повзучого темпу.

Вони зазначили, що одним із американських посадовців, які донесли це повідомлення, був керівник відділу політики Пентагону Елбрідж Колбі – ключова фігура в процесі поточного перегляду чисельності американських військ у Європі.

Жоден зі співрозмовників не зазначив, що ця порада була висловлена у конфронтаційній манері.

Колбі нещодавно сказав одному з балтійських чиновників, що не слід дразнити росіян. За його словами, Колбі навів як приклад некорисної риторики публічні заяви європейців про те, що Росія "загнана в кут, як щур".

Ще один із співрозмовників розповів, що під час окремої нещодавньої зустрічі Пентагон закликав естонську делегацію виявляти стриманість у своїх заявах.

За словами одного з європейських чиновників, поради Пентагону, хоч і були висловлені у дружньому тоні, викликали здивування.

Фото: 24 канал.