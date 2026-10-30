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Війна

МАГАТЕ засудило атаку, внаслідок якої загинув працівник ЗАЕС

МАГАТЕ засудило атаку, внаслідок якої загинув працівник ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало повідомлення про загибель працівника Запорізької атомної електростанції внаслідок атаки безпілотника 29 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

За наявною інформацією, загиблий працював зварювальником у централізованій ремонтній майстерні ЗАЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що будь-які атаки на працівників атомних електростанцій є абсолютно неприйнятними та порушують «Сім незамінних принципів ядерної безпеки та фізичної охорони під час збройного конфлікту».

Гроссі вкотре закликав максимально утримуватися від військових дій поблизу ядерних об’єктів, щоб не допустити ядерної аварії.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

АЕСзаесмагатевійна з рашистами
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