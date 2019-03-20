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Сегодня, 20 марта, в Дубно Ривненской области правоохранители задержали участника всеукраинской сети, организованной «депутатом Д», который перевозил 2,5 млн грн «черного нала» для победы «кандидата Ю». Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Сегодня в Дубно Ривненской области ГБР, СБУ и ГПУ задержали местного участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты. В связи с этим предлагаю простую арифметическую задачку: Если участник всеукраинской сети депутата Д получает от киевского штаба в сумке 2,5 млн грн «черного нала» для победы кандидата Ю в городе с населением в 35 тыс. - то сколько такой наличности планирует потратить штаб Ю для победы в стране с количеством избирателей 35 млн?» – написал он.

«Если кто-то может ответить на значительно более сложный вопрос: откуда у штаба такие неучтенные в избирательном фонде средства - прошу связаться с следователями ГБР», –подчеркнул Луценко.

Напомним, 21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили «избирательную пирамиду» в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность «избирательной пирамиды». Им оказался член партии ВО «Батькивщина» Валерий Дубиль. 

Государственное бюро расследований вызывало Дубиля на допрос на 28 февраля, но не явился.

6 марта правоохранители задержали двух человек, которые пытались передать кандидату в президенты Юрию Тимошенко около 5 млн грн за отказ от участия в предвыборной гонке. Генеральный прокурор заявил, что к этой схеме причастен нардеп Валерий Дубиль.
ForUm

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