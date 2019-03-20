Представители «ЛНР» передали на подконтрольную Украине территорию 60 осужденных, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Сегодня в Счастье представителями оккупационной администрации были переданы 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории», - сообщила омбудсмен.

По словам Денисовой, за последние три месяца удалось переместить с неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания.

4 человека, в том числе женщина, среди 60-ти перемещенных сегодня человек - находились более 9 лет в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда. То есть, их вина не была доказана в законном порядке.

«Это является грубым нарушением их прав на справедливый суд»,- подчеркнула омбудсмен.

Денисова добавила, что следующий визит в Луганскую область запланирован на конец апреля. «Мы снова заберем 60 заключенных», - сказала она.

Напомним, в феврале Украина забрала из «ЛНР» еще 33 заключенных.