Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в регистрации граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.
Отмечается, что в Комиссию поступило обращение БДИПЧ ОБСЕ вместе с другими документами о регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины.
«Рассмотрев указанные документы, ЦИК установила, что согласно соответствующим нормам Закона Украины «О выборах президента Украины», официальным наблюдателем, в частности от международных организаций, не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-окупантом», –говорится в сообщении.
Так, ЦИК отказала указанной организации в регистрации официальными наблюдателями 24 лицам, являющимися гражданами РФ.
Вместе с тем ЦИК зарегистрировала 660 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ.
Напомним, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине.
Украина официально запретила гражданам РФ быть наблюдателями на своих выборах. Верховная Рада приняла соответствующее решение 7 февраля.
В МИД РФ заявили, что РФ не будет посылать своих представителей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы в Украине.
13 февраля там заявили, что Россия направит своих кандидатов в состав краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в Украине в соответствии с полученным приглашением.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время