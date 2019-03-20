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Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в регистрации граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что в Комиссию поступило обращение БДИПЧ ОБСЕ вместе с другими документами о регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины.

«Рассмотрев указанные документы, ЦИК установила, что согласно соответствующим нормам Закона Украины «О выборах президента Украины», официальным наблюдателем, в частности от международных организаций, не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-окупантом», –говорится в сообщении.

Так, ЦИК отказала указанной организации в регистрации официальными наблюдателями 24 лицам, являющимися гражданами РФ.

Вместе с тем ЦИК зарегистрировала 660 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ.

Напомним, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 граждан России в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Украина официально запретила гражданам РФ быть наблюдателями на своих выборах. Верховная Рада приняла соответствующее решение 7 февраля.

В МИД РФ заявили, что РФ не будет посылать своих представителей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы в Украине. 

13 февраля там заявили, что Россия направит своих кандидатов в состав краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в Украине в соответствии с полученным приглашением.
ForUm

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