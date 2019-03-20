Кабинет Министров примет решение о продлении контракта с действующим главой правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» после того, как наблюдательный совет НАК учтет три требования правительства и примет соответствующее решение о продлении договора с Андреем Коболевым. Об этом после заседания правительства в среду заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает УНИАН.

«Наблюдательный совет должен провести заседание и принять или не принять (требования Кабмина. – Ред.), после чего правительство уже будет рассматривать. После первого требования наблюдательного совета правительство объявило конкурс (на занятие должности главы НАК. – Ред.). Если эти условия не будут приняты, тогда пройдут выборы на конкурсных основаниях», - сказал он.

По словам Насалика, основными требования Кабмина по новому контракту с Коболевым являются: снижение его зарплаты минимум в два раза, выделение «Укртрансгаза» в отдельную систему, и наращивание добычи отечественного газа.

Таким образом, на сегодняшнем заседании правительство не приняло решение о продлении с Коболевым контракта, срок действия которого истекает 22 марта.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет Министров примет решение о продлении контракта с правлением НАК «Нафтогаз Украины» и его председателем Андреем Коболевым.