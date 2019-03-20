Кандидат в президенты Олег Ляшко вместе с членами Радикальной партии ворвался на заседание правительства 20 марта из-за продления контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым. Об этом сообщает Украинская правда.

«Здравствуйте, Владимир Борисович! Скажите, пожалуйста, почему вы продлили контракт Коболеву. На каком основании вы продлили контракт ворюге Коболеву?» - начал кричать Ляшко.

Гройсман попросил его послушать, на что Ляшко воскликнул: «Нет, это ты меня послушай, я не отойду! Что ты меня предупреждаешь, ты заблокировал нас. К тебе парламентская фракция пришла, ты не пропускал нас. Ты зачем с ворюгой контракт подписал?»

Затем Ляшко стал стучать рукой по столу, требуя слова.

На это Гройсман напомнил, что в Верховной Раде есть регламент, также и в Кабмине есть определенные правила.

«А вы приходите, начинаете мне кричать на правое ухо. Ну, заканчивайте (то, что хотели сказать - ред.)», - сказал Гройсман.

На это Ляшко взялся традиционно называть имена разных людей, которые «имеют копеечные пенсии и не имеют субсидии», а также рассказывать, что кого-то из граждан избили под Кабмином.

«Зубко, не смейся, досмеешься. Через месяц не будет Петра, я увижу, где ты будешь. Не смейся. Думает, что народ снова их выберет. Кто тебя выберет? Тебя в колхоз никто не выберет», - обратился Ляшко к вице-премьеру Геннадию Зубко.

Напомним, 20 марта премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет Министров примет решение о продлении контракта с правлением НАК «Нафтогаз Украины» и его председателем Андреем Коболевым.