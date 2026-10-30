Українців чекають зміни на кордоні з Молдовою

Молдова погодилася організувати спільний прикордонний і митний контроль на своїй території у двох автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Україною. Це має пришвидшити перетин кордону та зменшити ризики для пасажирів і персоналу під час російських обстрілів української прикордонної інфраструктури, повідомила Державна прикордонна служба України.

Йдеться про пункти пропуску «Крива – Мамалига» та «Мирне – Табаки». 23 жовтня 2026 року молдовська сторона надіслала дипломатичну ноту, у якій висловила згоду на організацію спільного контролю на території Республіки Молдова.

Водночас для запуску такого механізму необхідно створити належні умови для роботи українських контрольних органів на молдовській території та підписати відповідні міжвідомчі протоколи. Точних термінів запровадження нової процедури у ДПСУ не назвали.

У прикордонній службі наголосили, що вимоги до документів для перетину кордону не зміняться. Натомість спільний контроль має зробити проходження прикордонних і митних процедур швидшим та безпечнішим.

У ДПСУ також підкреслили, що це рішення є частиною довгострокового вдосконалення прикордонного та митного контролю, а не лише тимчасовою реакцією на російську агресію.

Як повідомляло раніше ForUa, десять чоловіків намагались дістатися Молдови у фурі з молоком.