Міненерго: У столиці, на Київщині та Дніпропетровщині ситуація з електрикою лишається складною

Росіяни завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі у Києві, Київській та Дніпропетровській областях; для повного відновлення електропостачання потрібен час. Про це повідомляє Міністерство енергетики у Телеграмі.

"Внаслідок цілеспрямованих російських атак на енергетичну інфраструктуру, зокрема на системи передачі електроенергії та трансформаторне обладнання, ситуація з електропостачанням на Дніпровщині, у Києві та області залишається складною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що масштаби пошкоджень значні, тому для повного відновлення електропостачання потрібен час. Крім того, роботу енергетиків додатково ускладнюють тривалі повітряні тривоги та постійна загроза повторних обстрілів.

Водночас, на Дніпропетровщині енергетики заживили об’єкти критичної інфраструктури та частину споживачів. Відновлювальні роботи також тривають у Києві та Київській області.

"Попри всі труднощі, ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - наголосили у Міненерго.

Як повідомлялося, на правобережжі Києва та Київської області через аварію на пошкодженому обстрілами обладнанні тимчасово не діють погодинні графіки відключень світла.

На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки застосовуються аварійні знеструмлення.