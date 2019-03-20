Министр внутренних дел Украины Арсен после сегодняшнего инцидента на заседании правительства предложил проводить их в закрытом режиме во время избирательной кампании. Об этом сообщает 112 Украина.

«При всем уважении к мнению народных депутатов, я предлагаю на период избирательной гонки делать заседания правительства закрытыми, чтобы мы могли работать, а не использовать работу правительства для трибуны агитации, как оно происходит», - обратился Аваков к премьеру Владимиру Гройсману.

«Ну, хорошо, если бы сейчас это правило работало, куда пошел бы Ляшко? Вот что ему реально делать? С кем он может еще подискутировать?» - задался вопросом премьер.

В ответ Аваков предположил, что Ляшко мог бы пойти к своим избирателям. «А мы бы спокойно работали по содержательным вопросам», - пояснил он.

Позже Гройсман снова прокомментировал вероятность проведения закрытых заседаний правительства.

«Если они будут приходить, тогда будем просить, чтобы в закрытом режиме. Если они по делам, то мы будем в закрытом режиме с ними общаться. Хотя до выборов осталась неделя. Давайте сделаем в регламенте работы правительства 10-минутку? Например, «минута славы», и будем каждого кандидата сюда приглашать. Я буду становиться рядом, он будет ругать всю власть и всех, и потом мы будем жать руку и на этом заканчивать. Если есть креативные предложения у украинцев, я готов это воспринимать. У меня хватит нервной системы, чтобы выдержать всех», - сказал Гройсман.

Как сообщал ForUm, сегодня утром депутаты от Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко сорвали заседание правительства, выступая против продления контракта с правлением «Нафтогаза».