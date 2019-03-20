Парламент Казахстана одобрил переименование столицы Астаны в Нурсултан. Об этом было заявлено сегодня на совместном заседании правительства – буквально через несколько часов после того, как это предложение высказал новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ.

«В соответствии с конституцией Казахстана правительством внесено предложение президенту Казахстана о проведении республиканского референдума для внесения поправки в конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом республики представлено положительное решение», - заявил Нурлан Нигматулин.

После голосования поправки в Конституцию были приняты.

«Это историческое решение», - заявил Нигматулин под аплодисменты зала.

Депутаты сената и мажилиса поддержали решение о переименовании практически единогласно.

Теперь поправки в Конституцию вступят в силу после их подписания президентом Казахстана.

Кроме того было предложено дать имя Первого президента главным улицам во всех города страны и воздвигнуть монумент в честь Назарбаева.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий президента Казахстана.