Папа Римський став першим понтифіком, який проголосував на виборах у США

Папа Римський Лев XIV проголосував на проміжних виборах у США, надіславши бюлетень поштою. Це перший відомий випадок, коли понтифік взяв участь у політичних виборах, повідомляє Euronews.

У Ватикані заявили, що Папа, який народився в американському Чикаго, скористався своїм правом голосу як громадянин Сполучених Штатів.

Понтифік також підтвердив, що під час свого проживання в Перу він завжди користувався правом голосу, коли мав на це право.

“Святіший Отець наголошує на своєму переконанні, що участь у демократичних процесах є як правом, так і обов’язком громадян”, — йдеться в заяві.

Проміжні вибори в США, заплановані на 3 листопада, визначать склад Конгресу на останні два роки президентського терміну Дональда Трампа.

З моменту свого повернення до Білого дому в січні 2025 року Трамп неодноразово вступав у конфлікти з Папою, звинувачуючи його в “слабкості щодо злочинності” та “жахливій зовнішній політиці”. Натомість понтифік критикував жорстку імміграційну політику США, а також погрози Трампа на адресу Ірану.

71-річний понтифік мав можливість проголосувати як на виборах до Сенату від штату Іллінойс, так і на виборах губернатора цього штату. За посаду губернатора штату змагаються троє кандидатів: чинний очільник штату демократ Джей Бі Пріцкер, республіканець Даррен Бейлі та незалежний кандидат Коллін Корбетт.