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Суспiльство

В Україні 31 жовтня та 1 листопада опади очікуються в окремих областях, вдень до +14°

В Україні 31 жовтня та 1 листопада опади очікуються в окремих областях, вдень до +14°

В Україні у суботу, 31 жовтня, опади пройдуть у більшості областей, у неділю, 1 листопада, невеликі та помірні дощі очікуються на північному сході країни та Закарпатті, в Карпатах з мокрим снігом. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зазначається, що 31 жовтня в більшості областей, 1 листопада на сході, північному сході країни та на Закарпатті невеликі та помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів.

За даними синоптиків, вітер буде переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-8° тепла, на сході, південному сході країни до 11°, вдень 6-14°.

31 жовтня в Україні в більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях прогнозуються помірні, на решті території місцями невеликі дощі.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та області у суботу буде хмарно. Місцями пройде невеликий дощ.

У столиці температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°, на Київщині вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

 Автор: Сергій Ваха

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