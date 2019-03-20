Суд в Гааге отклонил апелляцию лидера экс-лидера боснийских сербов на приговор по обвинению в геноциде, вынесенный в 2016 году Трибуналом по бывшей Югославии.

Суд ужесточил назначенное трибуналом по бывшей Югославии наказание - Караджичу назначен пожизненный срок, сообщает BBC.

Говоря о заявлении Караджича о том, что в Сребренице он не отдавал приказа убивать мусульман, судья сослался на «седьмую директиву», подписанную им в качестве президента «Республики Сербской», целью которой было сделать жизнь мусульман в Боснии «невыносимой».

Караджич, подписывая эту директиву, знал, что она содержит соответствующий пассаж, сказал судья-председатель.

Остальные аргументы Караджчиа суд также счел неубедительными.

В 2016 году трибунал по бывшей Югославии приговорил Радована Караджича к 40 годам тюрьмы.

Суд признал Караджича ответственным за организацию массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году. Жертвами резни стали более семи тысяч мужчин.

Караджич также признан виновным в организации нападений на мирных жителей и в убийствах в ходе осады города Сараево.

Приговор вызвал недовольство как представителей Караджича, так и семей его жертв. Близкие погибших в Сребренице мусульман накануне объявления решения по апелляции настаивали, что Караджич должен получить пожизненное заключение.

«Если Караджич не получит того, что заслужил, значит в этом мире нет справедливости», - сказал журналистам в среду мать одного из погибших в Сребренице.

Представитель Караджича Питер Робинсон сказал журналистам, что предыдущий приговор экс-лидеру боснийских сербов был вынесен «в результате несправедливого процесса».

Караджич скрывался в течение многих лет после окончания Боснийской войны. Он был арестован в 2008 году и предстал перед судом в Гааге.

В ходе заключительных прений в 2014 году прокурор трибунала ООН заявил, что бывший лидер боснийских сербов был «движущей силой» преступлений, совершенных против мусульман и хорватов Боснии.

Сам подсудимый настаивал, что боснийские сербы действовали в рамках самозащиты и утверждал, что лично он не отдавал никаких приказов об убийствах в Сребренице.