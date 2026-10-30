Головком ЗСУ підписав наказ про посилення контролю за роботою ВЛК при ТЦК

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий підписав наказ про суттєве посилення контролю за роботою військово-лікарських комісій (ВЛК) при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це у коментарі Укрінформу повідомив представник Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій.

"Мета – підвищити якість медичних оглядів військовозобов’язаних, унеможливити призов на військову службу громадян, які за станом здоров’я не можуть її проходити, а також запобігти будь-яким проявам корупції під час мобілізаційних заходів", – зазначив Лиховій.

За його словами, запроваджується ретельний моніторинг обґрунтованості рішень ВЛК.

"Особливу увагу приділятимуть випадкам, коли людину визнали придатною до служби, але згодом військово-лікарська комісія встановила її непридатність через захворювання, не пов’язані з проходженням служби. Заклади охорони здоров’я та конкретні фахівці нестимуть відповідальність за фіктивні чи недбалі висновки", – наголосив представник Головного управління комунікацій ЗСУ.

Він додав, що окремий акцент буде зроблено на ретельнішому обстеженні людей із хронічними захворюваннями, які можуть загостритися вже в перші місяці військової служби.

"Запроваджується постійний моніторинг рішень ВЛК. За його результатами проводитимуть перевірки роботи комісій. Для голів і членів ВЛК при ТЦК та СП регулярно організовуватимуть спеціальні навчальні курси, зокрема щодо сучасних стандартів діагностики під час медичних оглядів", – уточнив Лиховій.

Крім того, за його словами, посилюється нагляд за тим, як посадові особи ТЦК та СП направляють військовозобов’язаних на медогляди, оформлюють документи та вносять інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"Ці рішення відповідають принципам, які головнокомандувач ЗС України оприлюднив у вересні. Серед них – чесна оцінка реального стану справ, готовність визнавати помилки та виправляти їх. Адже проблеми, які замовчують або ігнорують, лише поглиблюються. Кожен виявлений недолік має бути проаналізований і усунутий. Люди – головна цінність української армії, і їхнє життя та здоров’я мають бути пріоритетом на всіх етапах військової служби", – підсумував Лиховій.