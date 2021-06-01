также в разделеОбщество
В Тернополе откроют центр вакцинации 8
До пятницы в Украине – прохладно и ветрено 10
Суд оставил Антоненко под круглосуточным домашним арестом 17
МВД планирует платить водителям за помощь в фиксации нарушений ПДД 9
Рада хочет запретить курение электронных сигарет в общественных местах 10
На дорогах Украины появятся радары, фиксирующие скорость авто в движении 28
На Одесчине обжалуют в суде региональный статус русского языка 31
Разведка: РФ завезла в ОРДЛО новые партии вооружения 19
Турция изменила требования въезда для украинцев 17
В Молдове первую дозу COVID-вакцины получили уже 10% населения 12
Взрывы в Балаклее: Будут судить командира отряда разминирования 19
На Хмельнитчине завсклада 6 лет воровал запчасти к самолетам 13
В Минобразования заявили о росте числа абитуриентов с ВОТ 12
В прокуратуре объяснили отзыв из суда ходатайства о мере пресечения для Тупицкого 22
Замглавы МИД Ирана прибыл в Украину для переговоров по сбитому самолету 10
Руководителя филиала «Нафтогаза» задержали на взятке в 1 млн 44
Воевавшего за «ЛНР» гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы 16
На Днепропетровщине хотели восстановить «структуры СССР» 21

Верховная Рада приняла закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины».

Президент Владимир Зеленский считает, что эскалация ситуации со стороны Российской Федерации возможна в любой момент до конца сентября - пока будут продолжаться учения «Запад-2021». Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

С целью активизации взаимодействия между Офисом президента, Кабинетом Министров и Верховной Радой в вопросах реализации внешнеполитических решений главы государства осуществляется трансформация работы подразделений Офиса президента, ответственных за это направление. 

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может иметь альтернативный план обеспечения безопасности до вступления в НАТО.     

Подконтрольный стране-оккупанту РФ «Верховный суд Крыма» незаконно приговорил председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 200 тыс. рублей РФ и 200 часов исправительных работ за якобы «организацию массовых беспорядков» 26 февраля 2014 под стенами крымского парламента. 

Семь стран Европейского Союза 1 июня начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации, за месяц до запуска программы по всему блоку.

Верховная Рада приняла постановление «О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

Проект «Северный поток-2» ничем не отличается от аннексии Крыма, считает президент Украины Владимир Зеленский.  

Президент Владимир Зеленский считает Европейский Союз конструкцией, которая сыплется

НАТО является оборонительным союзом, и именно воля и готовность союзников защищать и оборонять друг друга позволили десятками лет избегать конфликтов и войн, сохранять мир в Европе. Об этом в понедельник во время пресс-конференции накануне виртуальной встречи министров иностранных дел и министров обороны стран-союзниц, которая должна состояться 1 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

31 мая на внеочередном заседании правительства впервые была одобрена Бюджетная декларация.

С сегодняшнего дня движение грузовиков государственными дорогами в жару запрещено.

Температура воздуха летом в Украине может достигать 40 градусов. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.По состоянию на утро 1 июняв Украине зафиксировано 2137 новых случаев заболеваний COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги