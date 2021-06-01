Верховная Рада приняла закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины».

Президент Владимир Зеленский считает, что эскалация ситуации со стороны Российской Федерации возможна в любой момент до конца сентября - пока будут продолжаться учения «Запад-2021». Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

С целью активизации взаимодействия между Офисом президента, Кабинетом Министров и Верховной Радой в вопросах реализации внешнеполитических решений главы государства осуществляется трансформация работы подразделений Офиса президента, ответственных за это направление.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может иметь альтернативный план обеспечения безопасности до вступления в НАТО.

Подконтрольный стране-оккупанту РФ «Верховный суд Крыма» незаконно приговорил председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 200 тыс. рублей РФ и 200 часов исправительных работ за якобы «организацию массовых беспорядков» 26 февраля 2014 под стенами крымского парламента.

Семь стран Европейского Союза 1 июня начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации, за месяц до запуска программы по всему блоку.

Верховная Рада приняла постановление «О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

Проект «Северный поток-2» ничем не отличается от аннексии Крыма, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский считает Европейский Союз конструкцией, которая сыплется.

НАТО является оборонительным союзом, и именно воля и готовность союзников защищать и оборонять друг друга позволили десятками лет избегать конфликтов и войн, сохранять мир в Европе. Об этом в понедельник во время пресс-конференции накануне виртуальной встречи министров иностранных дел и министров обороны стран-союзниц, которая должна состояться 1 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

31 мая на внеочередном заседании правительства впервые была одобрена Бюджетная декларация.

С сегодняшнего дня движение грузовиков государственными дорогами в жару запрещено.

Температура воздуха летом в Украине может достигать 40 градусов. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.По состоянию на утро 1 июняв Украине зафиксировано 2137 новых случаев заболеваний COVID-19.