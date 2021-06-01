Верховная Рада приняла постановление «О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе аппарата парламента.

«Верховная Рада Украины, учитывая тот факт, что на территории Донецкой, Луганской и других областей с 2014 в результате вооруженной агрессии Российской Федерации и других действий страны агрессора против Украины погибли по меньшей мере 240 детей,

несмотря на то, что Украина, как и большинство государств мира, прилагает максимум усилий для того, чтобы дети не подвергались дискриминации, которая, в частности, усиливается в условиях кризисных ситуаций и во время вооруженных конфликтов,

учитывая решение Генеральной ассамблеи ООН, под эгидой ООН учредила Международный день детей - невинных жертв агрессии и постановила отмечать его 4-го июня каждого года», - говорится в сообщении.

Так, День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, будет отмечаться ежегодно 4 июня.

Постановлением рекомендовано Кабинету Министров Украины, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разработать и утвердить планы мероприятий по чествованию на государственном и местном уровнях памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Контроль за исполнением постановления предлагается возложить на Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.