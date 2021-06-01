Температура воздуха летом в Украине может достигать 40 градусов. Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
«Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным... Начиная с июня, а особенно июль и август - это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет», - сказал Кульбида.
Директор Гидрометцентра отметил, что температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время