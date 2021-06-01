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Семь стран Европейского Союза 1 июня начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации, за месяц до запуска программы по всему блоку.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

«Семь государств-членов - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша - решили подключиться к программе и начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат COVID ЕС только тогда, когда будут развернуты все функции. Поэтому в ближайшие дни и недели присоединится больше стран», - говорится в сообщении.

Сертификат будет доступен в цифровом формате в виде QR-кода или на бумаге. Он будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, сдал отрицательный результат теста или выздоровел от инфекции.

«Созданный всего за два месяца, шлюз ЕС обеспечивает проверку функций безопасности, содержащихся в QR-кодах всех сертификатов. Это позволит гражданам и властям быть уверенными в подлинности сертификатов. Во время этого процесса никакие личные данные не передаются и не сохраняются», - пояснили в Еврокомиссии.

Напомним, Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о том, как будут работать «цифровые зеленые сертификаты», создаваемые для обеспечения свободы передвижения в Европе в период пандемии.
ForUm

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