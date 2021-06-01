Проект «Северный поток-2» ничем не отличается от аннексии Крыма, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, полный текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства.

«Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу «забывается» вопрос Крыма. Даже в нормандском формате я поднимал этот вопрос, и все стороны говорили, что Крым не является аджендой (на повестке дня, - ред.) этих переговоров. Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу. Ведь мы понимали, что вопрос оккупации Крыма забывается», - сказал он.

Теперь, по словам Зеленского, россияне идут по одинаковому сценарию.

«То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов. И Крым отдаляется все больше. В Крыму была паспортизация в течение многих лет – у крымчан всегда были паспорта как украинские, так и российские. Затем была аннексия Крыма. Якобы защита россиян. Дальше – Донбасс, чтобы «забыть» Крым. На Донбассе сейчас идет раздача российских паспортов - около 300 тыс. розданы», - уточнил Зеленский.

Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы «выбить» для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль за результатами местных выборов и т.д., надо поднимать ставки.

«Северный поток-2» на сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа. Если они достроят «Северный поток - 2» - это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они совершат техническую сторону «Северного потока - 2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее - используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса», - резюмировал президент.