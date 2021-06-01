Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может иметь альтернативный план обеспечения безопасности до вступления в НАТО. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, полный текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства.

«И видим ли мы альтернативу Альянсу? Если в этом смысл вопроса. Как выйти из сложной ситуации из-за этой угрозы, если Украина получает членство в НАТО? Я могу ответить. Украина может иметь план «Б», когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки - Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью. Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа. У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о таком плане с президентом Байденом, потому что это уже за пределами Нормандского формата», – отметил президент.

«Потому что этот план - он говорит о том, что мы сегодня останавливаем войну, сегодня гарантируем Украине безопасность, сегодня решаем вопросы энергетической безопасности, кроме территориальной целостности. И если мы сегодня это делаем - это быстрая альтернатива. Она не о геополитике, она о сохранении людей, прекращении выстрелов, сохранении жизней, нашей армии. То есть это такой план «Б», который очень быстр, чтобы выйти из коллапса, в котором все находятся», – подчеркнул он.

«Этот вопрос диалога с большими политическими игроками. Это может быть быстрый план относительно членства Украины в НАТО или в качестве альтернативы. Мы можем говорить об этом, мы понимаем европейские страны, которые опасаются нашего членства в Альянсе. Но мы должны получить все гарантии, чтобы в будущем, через два-три года, снова не оказаться в сложной ситуации, когда Европа снимет санкции с России. А это кое-кто из европейцев хочет сделать», – подытожил Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что политика открытых дверей Организации Североатлантического договора (НАТО) не должна превратиться для Украины в «политику кормления обещаниями».