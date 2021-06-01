Верховная Рада приняла закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе аппарата парламента.

Закон направлен на уменьшение объема использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий.

Законом запрещается распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:

1) сверхтонких пластиковых пакетов;

2) тонких пластиковых пакетов;

3) оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Данный запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты, а также на сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.

Пластиковые пакеты, не соответствующие установленным настоящим Законом требованиям, подлежат изъятию из обращения.

Законом запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Также определена ответственность за нарушение требований законодательства в сфере распространения пластиковых пакетов в виде штрафов и порядок их наложения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления его в силу, за исключением отдельных его положений.