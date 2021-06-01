Президент Владимир Зеленский считает, что эскалация ситуации со стороны Российской Федерации возможна в любой момент до конца сентября - пока будут продолжаться учения «Запад-2021».

Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, полный текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства.

«Мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения «Запад-2021». Поэтому считаю, что до этого периода ситуация очень опасна», - сказал Зеленский.

Он напомнил, что 30-35 тыс. военных в момент эскалации находились на временно оккупированных территориях Донбасса, а вдоль границ Украины и России находились в разные периоды еще от 50 тыс. до 80 тыс. военных и на территории Крыма тоже около 33 -35 тысяч.

«И когда Европа и США начали давить на Россию - мы призвали к этому - через это совместное давление вероятность эскалации снизилась. С территории Крыма ушли примерно три с половиной тысячи военных. Все остальные остаются на месте - вся техника на 90% на месте», - отметил президент.

При этом Зеленский допустил, что могут быть «сюрпризы» и с другой стороны.

«Сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важной геополитической и, наверное, оборонной сделке. После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны», - сказал он.

«Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию с «гражданским конфликтом». Это будет открыта полномасштабная война», - добавил президент.