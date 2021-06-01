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1 июня 2021 в Украине зафиксировано 2137 новых случаев заболеваний COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 579 человек;
  • летальных случаев - 163;
  • выздоровели - 12085 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 26468 человек,
  • методом ИФА - 11271 человека,
  • экспресс-тестами - 14225 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2204631 человек;
  • выздоровели - 2053167 человек;
  • летальных случаев - 50 699;
  • проведено ПЦР-тестов - 10207245.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ривненской (117) областях.

 
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