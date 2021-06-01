1 июня 2021 в Украине зафиксировано 2137 новых случаев заболеваний COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 579 человек;
- летальных случаев - 163;
- выздоровели - 12085 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 26468 человек,
- методом ИФА - 11271 человека,
- экспресс-тестами - 14225 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2204631 человек;
- выздоровели - 2053167 человек;
- летальных случаев - 50 699;
- проведено ПЦР-тестов - 10207245.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ривненской (117) областях.
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