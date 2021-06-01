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Подконтрольный стране-оккупанту РФ «Верховный суд Крыма» незаконно приговорил председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 200 тыс. рублей РФ и 200 часов исправительных работ за якобы «организацию массовых беспорядков» 26 февраля 2014 под стенами крымского парламента. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Именно в тот день состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, который стал началом сопротивления российской оккупации. Среди тех, кто вышел под здание крымского парламента, был и Рефат Чубаров.

«С начала этого судилища Рефат Чубаров был лишен права на справедливое судебное разбирательство, доступа к правосудию и эффективной юридической защиты, что является прямым нарушением статей 6, 13 Европейской Конвенции по правам человека», - отметила омбудсен.

Прокурор просил суд назначить главе Меджлиса крымских татар Рефату Чубарову 9 лет в колонии общего режима, признав виновным в организации массовых беспорядков.
ForUm

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