С сегодняшнего дня движение грузовиков государственными дорогами в жару запрещено, сообщила пресс-служба Укравтодора.

«Напоминаем гражданам о сезонные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств в дневное время. Они ежегодно вводятся в начале летнего сезона для сохранения автомобильных дорог общего пользования», - отметили в корпорации.

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. О применении указанных ограничений и мест размещения временных площадок проинформированы касающиеся центральные органы исполнительной власти и ассоциации автомобильных перевозчиков.

Запрет касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Исключение сделано для грузовиков, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Движение ограничивается в дневное время суток при температурных показателях воздуха выше 28 градусов по Цельсию.

Переждать жаркий период можно на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Отыскать место отстоя вдоль государственных дорог можно по указателям или воспользоваться нашей Google картой: https://bit.ly/3tW0aKP

Також вы можете воспользоваться TIR-паркингом. Карта их расположения по ссылке: https://bit.ly/2RZMRf2

Согласно действующему законодательству, соблюдение водителями грузовых средств сезонных ограничений и весовых параметров проверяют территориальные подразделения Укртрансбезпекы и областные подразделения Национальной полиции Украины.