Президент Владимир Зеленский считает Европейский Союз конструкцией, которая сыплется. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, полный текст которого опубликован на сайте Офиса главы государства.

Отвечая на вопрос, активирует ли Украина пятую статью Североатлантического договора сразу после возможного получения членства в НАТО, президент отметил, что это вопрос переговоров. «Украина не хочет воевать. А если, извините, все страны НАТО боятся, что когда-нибудь на какую-то страну - члена НАТО кто-то нападает, если они боятся, что придется защищать, тогда вопрос в целом к ​​этой конструкции. Если это так, то зачем тогда эта конструкция, которая боится защитить страну, которая является членом того или иного союза? Тогда в чем ее ценность?», – подчеркнул Зеленский.

«И если в НАТО часть стран хочет видеть Украину в Альянсе, а несколько стран, которые в хороших отношениях с Россией, - не хотят Украину в НАТО, то опять вопрос к этой конструкции - такая ли она сильная и мощная? Я считаю, что это хрупкость этой конструкции. И проведите параллель с Европейским Союзом, где эта хрупкость уже показала результаты. Великобритания вышла из ЕС. ЕС без Великобритании стал крепче? Точно нет. Это уже не «арочная» конструкция, которая является самой прочной в мире. Это конструкция, которая сыплется», – заявил он.