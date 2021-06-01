31 мая на внеочередном заседании правительства впервые была одобрена Бюджетная декларация, сообщила пресс-служба Минфина.
Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта Государственного бюджета на 2022.
Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.
В среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19.
В Бюджетной декларации предусмотрено фискальное пространство, которое будет распределяться в рамках государственного бюджета на приоритетные направления.
Среди приоритетов бюджетной политики, определенных Бюджетной декларацией:
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие агропромышленного комплекса;
- формирование чистого и безопасного окружающей среды;
- развитие административных услуг и их цифровизация;
- усиление энергонезависимости;
- создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;
- обеспечение качественной, современной, доступной и инклюзивного образования;
- обеспечение качественного уровня медицины;
- повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.
В одобренной правительством Бюджетной декларации даны предложения по изменениям в Налоговый кодекс Украины, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.
Бюджетная декларация вместе с финансово-экономическим обоснованием будет подана в срок, определенный статьей 33 Бюджетного кодекса на рассмотрение в Верховную Раду Украины.
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