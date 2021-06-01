31 мая на внеочередном заседании правительства впервые была одобрена Бюджетная декларация, сообщила пресс-служба Минфина.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта Государственного бюджета на 2022.

Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.

В среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19.

В Бюджетной декларации предусмотрено фискальное пространство, которое будет распределяться в рамках государственного бюджета на приоритетные направления.

Среди приоритетов бюджетной политики, определенных Бюджетной декларацией:

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие агропромышленного комплекса;

формирование чистого и безопасного окружающей среды;

развитие административных услуг и их цифровизация;

усиление энергонезависимости;

создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;

обеспечение качественной, современной, доступной и инклюзивного образования;

обеспечение качественного уровня медицины;

повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

В одобренной правительством Бюджетной декларации даны предложения по изменениям в Налоговый кодекс Украины, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.

Бюджетная декларация вместе с финансово-экономическим обоснованием будет подана в срок, определенный статьей 33 Бюджетного кодекса на рассмотрение в Верховную Раду Украины.