С целью активизации взаимодействия между Офисом президента, Кабинетом Министров и Верховной Радой в вопросах реализации внешнеполитических решений главы государства осуществляется трансформация работы подразделений Офиса президента, ответственных за это направление. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Так, на должность заместителя руководителя Офиса главы государства назначен опытный дипломат Андрей Сибига. Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства.

При этом введена должность заместителя руководителя Офиса президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение.

К первоочередным задачам Жовквы будет входить координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной Радой.

«Сегодня события в глобализированном мире, несомненно, потребует еще большей проактивности и инициативности с нашей стороны. Именно поэтому президенту нужна максимально разносторонняя, профессиональная и своевременная соответствующая экспертиза - в быстром темпе и в профессиональной модерации», - заявили в ОП.

«Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми нашими партнерами в международных отношениях. Системность этой работы является главным условием для ее успеха. Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено президентом Владимиром Зеленским», - отметил руководитель ОП Андрей Ермак.