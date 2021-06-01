НАТО является оборонительным союзом, и именно воля и готовность союзников защищать и оборонять друг друга позволили десятками лет избегать конфликтов и войн, сохранять мир в Европе.

Об этом в понедельник во время пресс-конференции накануне виртуальной встречи министров иностранных дел и министров обороны стран-союзниц, которая должна состояться 1 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

Так руководитель Альянса ответил на вопросы прессы о реакции союзников на объявленное российской стороной решение разместить на западных границах РФ дополнительно до 20 военных соединений и частей.

«Россия использовала военную силу против соседей, в Грузии и в Украине, она продолжает дестабилизировать Донбасс и Восток Украины, незаконно аннексировала Крым. Мы видели большое российское военное присутствие в высоких широтах Севера, в Баренцевом море, в Балтийском море, в Черном и Средиземном морях, а также на Ближнем Востоке. Именно поэтому НАТО повысило готовность сил и развернуло боевые группы на востоке Альянса», - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в течение нескольких прошлых лет Россия демонстрировала агрессивное поведение, осуществила значительные инвестиции в новые современные военные возможности, от обычных образцов оружия до систем ядерного вооружения.

«НАТО - оборонительный союз, он предназначен для защиты и обороны всех союзников. Мы готовы предотвращать конфликты и войны. Но лучший путь для этого - это послать четкое послание любому потенциальному противнику: если один из союзников будет атакован, все союзники встанут рядом с ним. И благодаря этому мы предотвращаем войны и сохраняем мир», - добавил Столтенберг.

Он отметил, что по отношению к России НАТО будет продолжать придерживаться двуединого подхода: с одной стороны, укреплять систему сдерживания и оборону, а с другой - искать содержательный диалог.

«Мы стремимся к лучшим отношениям с Россией, которая является нашим соседом. Даже если такие отношения не удается улучшить, важно поддерживать с ней даже тяжелые отношения, для прозрачности военной активности и уменьшения рисков относительно проблем контроля над вооружениями. Поэтому мы будем продолжать этот двуединый подход к отношениям с Россией. Все, что мы делаем, является оборонительным. Инициатива «НАТО 2030» - это также о том, как мы можем в дальнейшем надежно укреплять нашу систему сдерживания и обороны, но только в оборонном измерении», - отметил генсек НАТО.

По сообщению российских СМИ, в понедельник министр обороны РФ Шойгу заявил о намерении сформировать в Западном военном округе РФ, дополнительно к уже существующим силам, около 20 новых соединений и частей «в ответ на действия НАТО на западном стратегическом направлении».

14 июня в Брюсселе состоится саммит НАТО, главной темой которого является укрепление трансатлантических связей и рассмотрение концепции развития Альянса «НАТО 2030». Повестка дня этой встречи не предусматривает проведение мероприятий с участием стран-партнеров.