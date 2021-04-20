Во время сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года и взять за основу украинский проект дополнения.

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, следует из международного извещения для пилотов (NOTAM).

Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

Нардеп фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко во Дворец Независимости в Минске встретился с Александром Лукашенко.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что политическая сила будет требовать объяснений от своего нардепа Шевченко, уехавшего в Минск знакомиться с Лукашенко.

В Парламентской ассамблее Совета Европы народному депутату Алексею Гончаренко не позволили продемонстрировать украинский флаг, доставленный из зоны проведения Операции объединенных сил.

Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко и его заместителю Виктору Ратушняку меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам превышения власти и служебных полномочий при поставке гранат из Российской Федерации, повлекшее тяжкие последствия, и организации растраты денежных средств МВД Украины в особо крупных размерах на их растаможивания (ч.3 ст.365, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины).

В Украине по состоянию на 20 апреля зафиксировано 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 892 больных коронавирусом.

Черновицкая область вскоре выйдет из красной зоны карантина, сообщает «Коронавирус-инфо».

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве ожидают новую поставку вакцин от коронавируса компании AstraZeneca в рамках механизма COVAX 22 апреля.

Офис генерального прокурора подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор Васильковского районного суда Киевской области бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о причинении телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу.

В тире в помещении городской гимназии №9 Черкасс получил пулевое ранение головы 14-летний мальчик.

Президент Чада Идрис Деби, который находился у власти 30 лет и недавно был в шестой раз избран президентом, погиб от рук повстанцев.

Мужчина, который летом 2020 жестоко избил и пытался изнасиловать женщину в поезде «Киев-Мариуполь», умер в следственном изоляторе.