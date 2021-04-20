Черновицкая область вскоре выйдет из красной зоны карантина, сообщает «Коронавирус-инфо».

«Черновицкая область уже третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из красной зоны карантина из-за значительного снижения эпидопасности распространения COVID-19», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что стабильное улучшение эпидситуации фиксируется во Львовской области.

Сейчас красная зона карантина действует в 12 регионах Украины, желтая - в 3.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 апреля зафиксировано 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.