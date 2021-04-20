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Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что политическая сила будет требовать объяснений от своего нардепа Евгения Шевченко, уехавшего в Минск знакомиться с Александром Лукашенко.

Об этом Корниенко сказал в комментарии Украинской правде.

«Народный депутат Шевченко не был делегирован фракцией, партией «Слуга народа», Министерством иностранных дел или Офисом президента на проведение каких-либо переговоров с официальными лицами Беларуси. Он также не находится в составе парламентской делегации в Республику Беларусь», - сказал он.

По словам нардепа, все встречи, которые Шевченко проводит или будет проводить, является его личной инициативой.

«Он действует как частное лицо, а не представитель государства. Я считаю, что подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики в Украине и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях.

Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращению».

Как сообщал ForUm, Евгений Шевченко приехал на встречу к Лукашенко во Дворец Независимости в Минске и заявил, что всегда мечтал о знакомстве.

В стране с августа 2020 года продолжаются беспрерывные массовые митинги против режима Лукашенко, фальсифицировавшего выборы президента в стране. Среди тысяч задержанных и объявленных в розыск за это время оказывались журналисты, художники, спортсмены.

Украина не признает результатов выборов президента Беларуси 2020 года.
ForUm

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