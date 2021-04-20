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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 892 больных коронавирусом. Умерли 36 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«892 подтвержденных случая заболевания коронавирус в сутки за столице. Умерли 36 человек. Всего за период пандемии в городе 4257 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 186 231», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 146 больных коронавирусом, а также 325 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 265 человек. В общем коронавирус преодолели 115 857 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 230, Днепровском - 122 и Оболонском – 79», - отметил Виталий Кличко.
ForUm

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