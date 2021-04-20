Мужчина, который летом 2020 жестоко избил и пытался изнасиловать женщину в поезде «Киев-Мариуполь», умер в следственном изоляторе.

Об этом сообщила потерпевшая Анастасия Луговая в Instagram.

«Друзья, кое-что важное хочу сообщить! Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх в котором я жила все это время; переживала, что будет, когда Рудзько выйдет; найдет ли он меня, как дальше жить... Так вот - этот страх умер вместе с ним! Но хочу подчеркнуть, что это не конец моего дела. Меня это не остановит! Мы будем отстаивать в суде свои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он», - написала она

По словам Луговой, она хочет создать прецедент, который что-то действительно сдвинется в системе безопасности пассажиров.

По данным Украинской правды, 10 апреля мужчина был госпитализирован из СИЗО в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. 13 апреля он умер.

«Предварительно, смерть естественная, вследствие болезни, телесных повреждений у него не было. Дальнейшая судьба уголовного производства в связи со смертью подозреваемого будет решена на следующем судебном заседании 19 мая 2021», - сказала спикер прокуратуры Надежда Максимец.

Напомним, ночью 31 июля 2020 в поезде сообщением «Киев – Мариуполь» неизвестный без одежды ворвался в купе к женщине, которая путешествовала с несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать.

Потерпевшая Анастасия Луговая была вынуждена пойти в купе к злоумышленнику, но тем временем громко заплакал ее сын, и она под предлогом его успокоить смогла убежать от нападающего. Луговая отметила, что звала на помощь, однако ее смог защитить только проводник соседнего вагона. 1 августа полиция задержала нападающего - ранее судимого Виталия Рудзько 1975 года. Суд отправил его за решетку. Его адвокат подавал справку, что Рудзько якобы имел раковую опухоль в мозге.