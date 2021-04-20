также в разделеПроисшествия
В черкасском тире тяжело ранили подростка 16
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов, потерь нет 9
На Луганщине разоблачили вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС 15
На Донбассе оккупанты убили военного, еще один – ранен 15
Смертельное ДТП в Черкасской области: автомобиль слетел в пруд 33
На Буковине от выстрела погиб пограничник 32
Боевики на Донбассе усилили обстрелы: ранен украинский военный 15
После вакцинации от COVID-19 во Львовской области умер мужчина 26
На Донбассе пророссийские войска 15 раз за сутки срывали «тишину» на Донбассе 11
ФСБ России задержала украинского консула 63
На Донбассе подорвался трактор, пострадал тракторист 23
Боевики 7 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет 13
В Украине – 17 479 новых случаев COVID-19 64
На Николаевщине в ДТП попал автомобиль с трупами умерших от COVID-19 24
На Донетчине в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок 15
На Донбассе оккупанты 8 раз нарушили перемирие 12
За сутки на Донбассе один военный погиб, трое - ранены 10
В Украине – 14 553 новых случаев COVID-19 15

В Украине по состоянию на 20 апреля зафиксировано 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализировано за сутки 2042 человека; летальных случаев - 367;  12075 человек выздоровели; проведено тестирований - 77 678 (в том числе методом ПЦР - 37557, методом ИФА - 16815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 23306). За все время пандемии в Украине заболели - 1961956 человек; выздоровели - 1499752 лица; летальных случаев - 40367; проведено ПЦР-тестов - 8996039.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

За сутки привито 12144 человека, всего –  462 791.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

67
Теги