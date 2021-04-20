В Украине по состоянию на 20 апреля зафиксировано 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализировано за сутки 2042 человека; летальных случаев - 367; 12075 человек выздоровели; проведено тестирований - 77 678 (в том числе методом ПЦР - 37557, методом ИФА - 16815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 23306). За все время пандемии в Украине заболели - 1961956 человек; выздоровели - 1499752 лица; летальных случаев - 40367; проведено ПЦР-тестов - 8996039.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

За сутки привито 12144 человека, всего – 462 791.