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Офис генерального прокурора подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор Васильковского районного суда Киевской области бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о причинении телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Офис  генпрокурора.

«Прокуратура подала апелляцию на приговор Пашинскому и просит апелляционную инстанцию отменить приговор и направить дело на новое судебное рассмотрение», - отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось ранее, 4 октября 2019 года ГБР уведомило нардепа Верховной Рады Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области.

Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.

9 марта адвокат пострадавшего Химикуса сообщила, что он принял решение отозвать гражданский иск. Потерпевшему заплачена компенсация, после чего он отказался от претензий к экс-нардепу.

В марте 2021 года Васильковский районный суд Киевской области вынес оправдательный приговор Пашинскому.
ForUm

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