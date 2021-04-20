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В тире в помещении городской гимназии №9 Черкасс получил пулевое ранение головы 14-летний мальчик.

Он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил КНП «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета».

«В 16:24 диспетчер экстренки приняла вызов о пулевом ранении головы у 14-летнего ребенка в тире Черкасской городской гимназии №9. Фельдшерская бригада экстренной медицинской помощи прибыла на место через 3 минуты, еще через 4 минуты ей на помощь приехала реанимационная врачебная бригада», - говорится в сообщении.

Медики обнаружили, что подросток находится в критическом состоянии – без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы. После стабилизации состояния в сопровождении полиции он был доставлен в реанимацию Черкасской областной детской больницы.

По предварительной информации медиков, в лечебном учреждении у парня наступила остановка дыхания, и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии.

По информации заместителя городского головы Анастасии Чубиной, девятиклассника ранили во время занятия по пулевой стрельбе в тире КДЮСШ №2, который располагается в помещении 9-й гимназии.

Тренера, проводившего занятия, отстранили от исполнения обязанностей. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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