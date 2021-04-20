Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Конкретное число он не назвал, но заявил, что ситуация вызывает серьезное беспокойство, передает Радио Свобода.

«Это, безусловно, больше, чем 2014», - сказал он.

Кирби также добавил, что заявленная Россией цель пребывания войск – учения – не выглядит очевидной.

Накануне после заседания Совета министров ЕС глава европейской дипломатии Хосеп Боррель сообщил, что Россия, по его данным, сконцентрировала 150 тыс. своих военных на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, Боррель отметил, что точное происхождение данных о 150 тыс. российских военных (будь то украинская разведка или собственные наблюдения ЕС) ему неизвестно, однако это цифра, на которую он ссылается.

«И это самое крупное перемещение российской армии у украинских границ за все время. Очевидно, что это вызывает тревогу... Министерство обороны Украины отмечает увеличение количества погибших в украинской армии по сравнению с этими же датами прошлого года, и очевидно, что это очень тревожная ситуация. Давайте надеяться, что это перемещение остановится и, согласно призыву в адрес президента Путина от, в частности, канцлера Меркель и президента Байдена, эти войска будут отведены», - добавил дипломат.

В то же время он отметил, что Европейский союз не планирует пока расширять санкции против России за концентрацию вооруженных сил на границе с Украиной.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.