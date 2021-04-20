Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве ожидают новую поставку вакцин от коронавируса компании AstraZeneca в рамках механизма COVAX 22 апреля.

Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1», сообщает УНИАН.

По словам Ляшко, вакцина CoviShield (AstraZeneca) пока не поставляется, так как Индия запретила экспорт вакцины с территории своего государства. «Вместе с тем мы ожидаем в течение апреля-мая, что все-таки будут выполнены контрактные обязательства и будет поставлена ​​вакцина», - отметил он.

Главный санврач добавил, что к концу 2021 года в Украине планируется вакцинировать 70% населения - 24 млн человек.

«Это амбициозный план, его можно выполнить при ряде условий. Первое, что должно быть, - это вакцина на территории нашего государства», - добавил Ляшко.

«У нас в ближайшие дни, уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы (COVAX. – Ред.). Это 367 тыс. доз», - сообщил он.

По словам главного санитарного врача, Минздрав планирует использовать полученные дозы вакцин за 2-3 дня, чтобы показать способности системы здравоохранения.

«Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч (прививок от коронавируса. – Ред.) минимум в день, в это не верится, потому что сейчас мы делаем - по 14-20 тысяч (прививок. – Ред.). Но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем», - подчеркнул он.

Напомним, 16 апреля в Украину доставлена первая партия вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech.

В Украине вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля. 23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 Covishield, которая разработана Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация против коронавируса вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Сейчас в Украину доставлены 215 тыс. доз этой вакцины.