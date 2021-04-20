также в разделеПолитика
В ПАСЕ обвинили РФ в срыве усилий по установлению мира на Донбассе 13
Лукашенко: Путин предлагал Порошенко помочь с Донбассом 18
Скворцов: Санкции Зеленского против Медведчука – это для власти «выстрел себе в ногу» 62
МИД России не считает высылку дипломата РФ из Украины симметричной мерой 14
«Слуга народа» потребует объяснений от нардепа, поехавшего к Лукашенко 33
Foreign Policy: Зеленский заигрался в жесткого лидера, сделав Донбасс снова взрывоопасным 23
«Слуга народа» снова поехал к Лукашенко 37
Карантин: Зеленский призвал предпринимателей активнее подавать заявки на 8 тысяч 11
Пентагон: Россия стянула к границе с Украиной больше войск, чем в 2014-м 164
ПЦУ обратилась к Путину и российским военным 61
Фигурирующий в деле Порошенко Божок хочет вернуться на должность, но ему подготовили новое подозрение 21
Адвокаты потребовали закрыть дело против Порошенко, которое «тихо сдулось» 42
Медведчук: Обвинения в финансировании терроризма в адрес депутатов от ОПЗЖ бездоказательные и клеветнические 25
В ПАСЕ готовят заявление относительно стягивания войск РФ к границе Украины 17
Калиниченко: Чтобы вывести экономику Украины из ступора, нужно производить свою вакцину, как предлагает Медведчук 20
Британский журнал дает понять, что попытки Зеленского поднять свой рейтинг привели к эскалации на Востоке Украины 38
Кулеба призвал ЕС ввести против РФ новые секторальные санкции 18
Якубин: Власть начала хаотичную деятельность по поиску вакцины после того, как о ней договорился Медведчук 35

В Парламентской ассамблее Совета Европы народному депутату Алексею Гончаренко не позволили продемонстрировать украинский флаг, доставленный из зоны проведения Операции объединенных сил.

Как передает Укринформ, инцидент между народным депутатом Украины и президентом ПАСЕ Риком Дамсом произошел во время дебатов о стратегических приоритетах Совета Европы.

Отмечая, что среди стратегических приоритетов Совета Европы должно быть сохранение суверенитета и территориальной целостности государств, которую в отношении Украины сейчас нарушает агрессивная Россия, Гончаренко продемонстрировал украинский флаг из зоны боевых действий российско-украинской войны.

Президент ПАСЕ прервал выступление, а стюарды выполнили требование не допустить демонстрацию флага. После этого народный депутат по собственной инициативе временно покинул зал заседаний.

«Президент ПАСЕ Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями за то, что я показал простреленный флаг Украины с фронта на Донбассе», - пояснил ситуацию народный депутат.

19-22 апреля в Страсбурге проходит весенняя сессия ПАСЕ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

129