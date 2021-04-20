В Парламентской ассамблее Совета Европы народному депутату Алексею Гончаренко не позволили продемонстрировать украинский флаг, доставленный из зоны проведения Операции объединенных сил.

Как передает Укринформ, инцидент между народным депутатом Украины и президентом ПАСЕ Риком Дамсом произошел во время дебатов о стратегических приоритетах Совета Европы.

Отмечая, что среди стратегических приоритетов Совета Европы должно быть сохранение суверенитета и территориальной целостности государств, которую в отношении Украины сейчас нарушает агрессивная Россия, Гончаренко продемонстрировал украинский флаг из зоны боевых действий российско-украинской войны.

Президент ПАСЕ прервал выступление, а стюарды выполнили требование не допустить демонстрацию флага. После этого народный депутат по собственной инициативе временно покинул зал заседаний.

«Президент ПАСЕ Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями за то, что я показал простреленный флаг Украины с фронта на Донбассе», - пояснил ситуацию народный депутат.

19-22 апреля в Страсбурге проходит весенняя сессия ПАСЕ.