Президент Чада Идрис Деби, который находился у власти 30 лет и недавно был в шестой раз избран президентом, погиб от рук повстанцев.

Это произошло всего через несколько дней после того, как Деби был вновь избран президентом, он даже не дожил до своей инаугурации, сообщает УНИАН.

19 апреля в команде президента заявили, что он направляется в северную часть страны, чтобы присоединиться к борьбе с «террористами». Сегодня же официальный представитель армии Чада рассказал, что Деби погиб во время посещения войск на передовой.

Сообщается, что в тот же день повстанцы атаковали пограничный пост и продвинулись на сотни километров к югу через пустыню.

11 апреля в Республике Чад прошли президентские выборы. Победу на них одержал национальный лидер Чада Идрис Деби, бессменно правящий с 1990 года. По данным местного ЦИК, за него проголосовало 79,32% избирателей. За два дня до этого, 9 апреля, МВД Чада объявило о раскрытии иностранного заговора с целью покушения на президента и основы конституционного срока.

В 2018 году парламент Чада принял поправки к Конституции. Новая конституция позволяет Идрису Деби занимать президентское кресло ещё дважды по 6 лет, до 2033 при условии победы на выборах - предыдущие сроки ему не засчитываются.

На последних выборах 2016 года было зарегистрировано 23 кандидата. Один из наиболее влиятельных оппозиционеров Нгарлейи Йоронгар не был зарегистрирован по административным причинам.

В день самих выборов в Чаде был отключен интернет, а многие иностранные телевизионные операторы не могли освещать выборы, так как их лицензии не были обновлены.