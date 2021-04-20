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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

Об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных медиа, передает УНИАН.
Глава МИД подчеркнул, что в течение последних недель российские войска продолжают прибывать к границам Украины и размещаются там в непосредственной близости к границе с северо-востока, востока и юга.

«Примерно через неделю ожидается, что их численность в Соединенных силах возрастет до более чем 120 тыс. военнослужащих. Это не значит, что они прекратят наращивать силы в таком количестве», - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД сказал, что большее беспокойство вызывает тот факт, что Россия стягивает не только военнослужащих, но и десантников в Крыму, системы радиоэлектронной борьбы для подавления систем коммуникации на всей территории Украины и баллистические ракеты.

Также Кулеба добавил, что есть четкие сигналы о размещении Россией «некоторых других потенциально наступательных возможностей».

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.
ForUm

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