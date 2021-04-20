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Во время сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года и взять за основу украинский проект дополнения, сообщает пресс-служба украинской стороны в ТКГ.

«Благодаря профессиональному содействию главы СММ ОБСЕ посла Халита Чевика стороны прошли первое чтение в полном объеме, попунктно», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дату следующей встречи (для второго чтения) определят представители ОБСЕ, не исключено, что такое заседание состоится еще до конца этой недели.

«Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, российская делегация в Трехсторонней контактной группе не поддержала инициативу председателя украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 1 апреля соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня.
ForUm

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